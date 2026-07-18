Una perdita d'acqua nascosta in un condominio di Pordenone ha provocato uno spreco di acqua stimato in circa 210mila euro. La perdita, rimasta invisibile per diversi mesi, avrebbe potuto portare a una bolletta molto più alta. La situazione è stata scoperta solo successivamente, evidenziando il rischio di danni economici ingenti legati a perdite non rilevate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una perdita invisibile provoca uno spreco enorme d’acqua. Un condominio di Pordenone ha rischiato di trovarsi a fronteggiare una bolletta dell’acqua da circa 210mila euro, causata da una perdita occulta rimasta inosservata per diversi mesi. Il guasto ha provocato la dispersione di oltre 70mila metri cubi d’acqua, un volume impressionante, equivalente a circa venti piscine olimpioniche. Il guasto scoperto solo dopo un’anomalia nel giardino. La perdita è stata individuata e riparata il 30 maggio 2025, quando l’amministratore dello stabile ha notato la presenza di acqua nel giardino, nei pressi della centrale termica. Soltanto nei giorni successivi il gestore del servizio idrico ha inviato una comunicazione relativa a consumi anomali, ma nel frattempo il problema era già stato risolto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Pordenone, una perdita d’acqua nascosta rischia di costare 210mila euro per il condominio

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Perché il water perde acqua

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