Condominio riceve bolletta da 210mila euro | la maxi perdita d’acqua e il panico delle famiglie Come hanno fatto

Un condominio ha ricevuto una bolletta da 210.000 euro a causa di una perdita d’acqua di oltre 70.500 metri cubi, equivalente a venti piscine olimpioniche. La perdita, che si è verificata nel sottosuolo, è passata inosservata per mesi. Le famiglie hanno vissuto momenti di panico di fronte a questa spesa imprevista. La perdita d’acqua non è stata immediatamente individuata, ma ha causato un aumento considerevole dei costi idrici.

Veder svanire nel sottosuolo ben 70.572 metri cubi d’acqua, l’equivalente esatto di venti piscine olimpioniche, senza accorgersene, per poi trovarsi tra le mani una bolletta da 210mila euro. È l’incubo vissuto dai residenti di una palazzina di Pordenone, che hanno visto i conti del proprio condominio sull’orlo del collasso a causa di una gigantesca perdita occulta. Come scrive Il Gazzettino, la vicenda ha gettato nel panico decine di famiglie, ma si è fortunatamente conclusa con un clamoroso lieto fine grazie al decisivo intervento dell’Adoc (Associazione Difesa Orientamento Consumatori) e a una netta presa di posizione della giurisprudenza italiana. 🔗 Leggi su Open.online

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Bolletta choc da 210mila euro per perdita dacqua, condominio nel panico: cosa è successo

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