A Pordenone, una perdita d’acqua rimasta nascosta per settimane ha causato una bolletta di circa 210mila euro. La società idrica ha rilevato un consumo anomalo e ha comunicato il conto al proprietario dell’edificio. Dopo verifiche, si è scoperto che un tubo aveva subito una rottura, provocando un aumento incontrollato dell’acqua. La fattura è stata inviata senza possibilità di riduzione, e si attende una soluzione legale tra le parti.

Una bolletta da 210mila euro. È la cifra che una palazzina di Pordenone ha rischiato di pagare a causa di una perdita d’acqua rimasta nascosta per lungo tempo. Quando è emerso il problema, i consumi registrati avevano ormai raggiunto livelli eccezionali: 70.572 metri cubi d’acqua dispersi, una quantità pari a circa 20 piscine olimpioniche. Una situazione che ha messo in allarme il condominio e il suo amministratore, trovatisi davanti a una richiesta economica impossibile da sostenere. Dopo mesi di verifiche, richieste di chiarimento e confronti con il gestore del servizio idrico, la vicenda si è però conclusa diversamente grazie all’intervento dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori (Adoc). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Pordenone, bolletta monstre da 210mila euro a causa di una enorme perdita d'acqua

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