Ponte Morandi | nessuno parla più dei Benetton i responsabili morali

La sentenza di ieri ha condannato in primo grado a 12 anni di carcere un ex manager di Autostrade, legato alla gestione del Ponte Morandi. Dopo anni di discussioni, i nomi dei responsabili morali, come i Benetton, non sono stati più menzionati pubblicamente. La sentenza segna una svolta nel processo, ma il dibattito pubblico si è concentrato esclusivamente sulla responsabilità individuale degli imputati, senza riferimenti ai proprietari della società.

Sembra di essere tornati a otto anni fa. Quando tutti parlavano del Ponte Morandi, ma nessuno osava pronunciare il nome Benetton. Ieri c’è stata la sentenza: 12 anni di carcere, in primo grado, a Giovanni Castellucci, ex manager di Autostrade. Altri 31 condannati, fra di loro diversi dirigenti di Autostrade. Nel frattempo alle vittime è arrivata (dopo otto anni, alla buon’ora) una lettera di scuse, firmata dai nuovi responsabili di Autostrade. «Siamo sbigottiti», hanno detto i parenti delle vittime. E tutti hanato: ovvio: le scuse le dovevano fare otto anni fa i responsabili di Autostrade. Autostrade di qui, Autostrade di là. Nessuno che ricordi di chi erano otto anni fa le Autostrade. 🔗 Leggi su Laverita.info

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