Ponte Morandi oggi la sentenza Salvini | I responsabili paghino

Oggi è prevista la sentenza sul crollo del ponte Morandi, avvenuto alcuni anni fa. Il processo coinvolge 57 imputati accusati di vari reati, tra cui omicidio colposo plurimo, crollo doloso e omissione di dispositivi di sicurezza. La decisione è attesa nel primo pomeriggio e riguarda le responsabilità legate al disastro che ha causato vittime e danni.

È attesa per il primo pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi. Il processo è a carico di 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. A comunicarlo è stato il presidente della collegio giudicante, Paolo Lepri, che ha dato appuntamento alle parti alle ore 14. La decisione arriva dopo oltre 280 udienze in otto anni dal crollo del viadotto autostradale, avvenuto il 14 agosto 2018. Per gli imputati l'accusa ha chiesto complessivamente 400 anni di carcere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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