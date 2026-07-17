Però nessuno parla più dei Benetton i responsabili morali

Una sentenza ha condannato in primo grado a 12 anni di carcere Giovanni Castellucci, ex manager di Autostrade. La decisione riguarda il crollo del Ponte Morandi, avvenuto otto anni fa. Da allora, il nome dei Benetton non viene più menzionato, anche se sono i responsabili morali del disastro. La vicenda giudiziaria si è riaccesa con questa condanna, ma il dibattito pubblico si è ormai distolto dalla loro figura.

Sembra di essere tornati a otto anni fa. Quando tutti parlavano del Ponte Morandi, ma nessuno osava pronunciare il nome Benetton. Ieri c’è stata la sentenza: 12 anni di carcere, in primo grado, a Giovanni Castellucci, ex manager di Autostrade. Altri 31 condannati, fra di loro diversi dirigenti di Autostrade. Nel frattempo alle vittime è arrivata (dopo otto anni, alla buon’ora) una lettera di scuse, firmata dai nuovi responsabili di Autostrade.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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