Una cavallina di Castelveccana è morta dopo essere stata trovata malnutrita, assetata e malata. La cavalla, che non aveva cibo né acqua, era stata sottoposta a maltrattamenti dalla padrona. Quando i veterinari sono intervenuti, hanno fatto il possibile per salvarla, ma le sue condizioni erano troppo critiche. Alla fine, si è resa necessaria l’eutanasia per porre fine alle sue sofferenze.

Castelveccana (Varese), 8 maggio 2026 – Era così malnutrita, assetata e malata che quando i veterinari l’hanno presa in carico e fatto di tutto in loro potere per curarla, alla fine hanno dovuto gettare la spugna è sopprimerla. È il triste destino a cui è andata incontro una cavalla che una donna teneva segregata all’interno di una proprietà a Castelveccana. Quando è scattata la segnalazione anonima di un cittadino che si era accorto delle condizioni in cui versava la cavalla, e i forestali sono arrivati sul posto, hanno trovato l’animale chiuso all’interno di un’area agricola degradata, disseminata di rifiuti, all’interno della quale era priva di alcun riparo dalla pioggia e dal freddo d’inverno, e dal sole cocente d’estate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senz’acqua e cibo, maltrattata dalla padrona: muore la cavallina di Castelveccana

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