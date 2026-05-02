Ortona senz’acqua nel giorno del Perdono il sindaco attacca | Situazione non più tollerabile

A Ortona, nel giorno del Perdono di San Tommaso, si sono verificati nuovi disagi legati alla mancanza d’acqua. Nelle ore che precedevano il tradizionale Corteo delle Chiavi d’Argento, la fornitura idrica è stata interrotta, creando disagi tra i cittadini presenti. Il sindaco ha commentato la situazione definendola ormai insostenibile, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause dell’interruzione.

Giornata di festa segnata dai disagi idrici a Ortona, dove nelle ore che precedono uno dei momenti più attesi del Perdono di San Tommaso, il Corteo delle Chiavi d’Argento, si è registrata una nuova interruzione della fornitura d’acqua.A intervenire con toni duri è stato il sindaco Angelo Di Nardo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Angelo Pepe, Sindaco di Apice: “Una situazione non più tollerabile. Pretendiamo risposte immediate”Tempo di lettura: 2 minuti“La nostra comunità sta subendo disservizi inaccettabili. Caos sulla circonvallazione, Cisal: "Situazione non più tollerabile"“Quanto successo ieri mattina alla circonvallazione di Catania, altro non è che la rappresentazione plastica di una situazione amministrativa... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sbarcati a Ortona i 68 naufraghi portati in salvo dalla Life Support; Sbarcati a Ortona i 68 naufraghi salvati da Emergency: 4 giorni in mare poi l'approdo; Ortona: arrivata la nave di Emergency con 68 migranti; Ortona: sbarcati i 68 naufraghi. Su di loro le cicatrici delle torture. Ortona: intervento urgente, sospesa erogazione acquaUn'altra sospensione dell'acqua in Abruzzo, questa volta nell'area Ortona, San Vito, Frisa: serve una riparazione urgente ... rete8.it Lo stile è il modo di dire chi sei senza dover parlare. Buona domenica a tutti #ortonacenter #eventiallortonacenter #ortonalive #centrocommerciale #centrocommerciale #ortonanotizie #centrocommercialeortona #ortona - facebook.com facebook