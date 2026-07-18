In Puglia, le strategie per le elezioni del 2027 sono iniziate con Italia Viva che ha convocato a Bari il proprio stato maggiore per la tappa locale delle «Primarie delle idee». Si tratta di un primo passo nelle attività dei partiti regionali in vista delle future consultazioni elettorali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali alleanze o candidature, ma si registra un’attiva mobilitazione politica nella regione.

Le grandi manovre in vista delle Politiche del 2027, in Puglia, sono iniziate. Ieri è toccato a Italia Viva, a Bari, riunire lo stato maggiore del partito per la tappa pugliese delle «Primarie delle idee». Poi, spetterà alle due entità civiche che abitano in Consiglio regionale, «Per la Puglia» e «Prossima» e, infine, ad Azione. Riunioni, congressi, assemblee costituenti: partiti e movimenti si strutturano e stringono i bulloni per sperare in un posizionamento convincente nella tornata elettorale nazionale dell’anno prossimo. Con un unico comune denominatore: Antonio Decaro. Il governatore non sarà un regista visibile come lo è stato il predecessore Michele Emiliano, ma non avrà nemmeno un ruolo di secondo piano. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Politiche 2027, al via le manovre dei partiti in Puglia. Il ruolo di Decaro e della galassia del civismo

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