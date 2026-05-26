venezia insegna che il civismo vince sui partiti la versione di nicodemo

A Venezia, le elezioni comunali hanno mostrato come il voto sia andato principalmente alle liste civiche, piuttosto che ai partiti tradizionali. La candidata vincente ha ottenuto il 45% dei consensi, con una forte presenza di cittadini che si sono candidati senza simboli di partito. Questi risultati evidenziano una preferenza per le proposte locali rispetto agli schieramenti politici nazionali, influenzando il risultato finale.

Le amministrative raccontano sempre più i territori che i partiti. E se è vero che il centrodestra rivendica la tenuta nei capoluoghi e il centrosinistra prova a leggere nei ballottaggi un possibile cambio di clima politico, la sensazione è che il voto locale continui a sfuggire alle categorie della politica nazionale. È il tempo delle coalizioni civiche, dei candidati riconoscibili, delle reti territoriali. Un fenomeno trasversale, che va da Nord a Sud e che rende difficile tracciare una linea politica univoca. Nel piccolo turno elettorale che ha coinvolto meno di centocinquanta comuni sopra i 15mila abitanti, alcune città – Venezia su tutte, insieme a Reggio Calabria – sono diventate inevitabilmente il terreno simbolico dello scontro nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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