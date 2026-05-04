Biennale l’Iran si ritira | le tensioni politiche e il ruolo della cultura

Da ildifforme.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 61esima edizione della Biennale di Venezia, l’Iran ha deciso di non partecipare all’evento. La scelta avviene in un momento di tensioni politiche tra il paese e altre nazioni coinvolte nella manifestazione. Nel frattempo, Venezia continua a promuovere il ruolo della cultura come mezzo di comunicazione e confronto tra diverse realtà. La presenza o assenza di singoli paesi caratterizza questa edizione, evidenziando l’impatto delle dinamiche politiche sulla scena artistica internazionale.

L’assenza iraniana segna la 61esima edizione della Biennale. Intanto Venezia rilancia il dialogo culturale come strumento di pace LaBiennale di Veneziaha annunciato che laRepubblica Islamica dell’Irannon prenderà parte alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, intitolataIn Minor Keyse curata daKoyo Kouoh.La comunicazione è arrivata direttamente da Teheran, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. L’edizione, in programma dal9 maggio al 22 novembre 2026, vedrà comunque la partecipazione di100 nazioni, tra cui nuove presenze come laTanzaniae leSeychelles, aggiuntesi dopo l’annuncio ufficiale di marzo. L’uscita dell’Iran rappresenta però un segnale significativo nel contesto internazionale attuale, dove le tensioni geopolitiche continuano a influenzare anche il panorama culturale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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