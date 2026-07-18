Pogacar vince la 14^ tappa del Tour de France | show dello sloveno che centra il suo quarto successo
Tadej Pogacar ha vinto la 14ª tappa del Tour de France, conquistando il suo quarto successo in questa gara. Lo sloveno ha completato la tappa in prima posizione, consolidando la sua leadership nella corsa. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa e combattuta, con Pogacar che ha preceduto gli altri ciclisti. La tappa si è conclusa con il ciclista che ha mantenuto il vantaggio acquisito durante la gara.
Tadej Pogacar protagonista dell'ennesima gara pazzesca al Tour de France. Lo sloveno vince anche la 14^ tappa: quarto successo per lui che si conferma leader assoluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pogacar vince ma non chiude il Tour - Processo alla Tappa 3 Tour de France 2026
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