Pogacar vince la 14^ tappa del Tour de France | show dello sloveno che centra il suo quarto successo

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la 14ª tappa del Tour de France, conquistando il suo quarto successo in questa gara. Lo sloveno ha completato la tappa in prima posizione, consolidando la sua leadership nella corsa. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa e combattuta, con Pogacar che ha preceduto gli altri ciclisti. La tappa si è conclusa con il ciclista che ha mantenuto il vantaggio acquisito durante la gara.