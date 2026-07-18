Pogacar trionfa nella 14^ tappa del Tour de France sempre più leader della corsa
Tadej Pogacar ha vinto la 14ª tappa del Tour de France 2026, mantenendo la leadership della corsa. Il ciclista sloveno della UAE Team Emirates si è imposto nella frazione, consolidando la posizione in classifica generale. La tappa si è conclusa con Pogacar in evidenza, mentre la corsa prosegue verso le tappe finali. La competizione si svolge con continui cambi di posizione tra i principali favoriti.
Pogacar Continua a Dominare il Tour de France 2026. Il Tour de France del 2026 si sta rivelando un vero e proprio terreno di conquista per Tadej Pogacar, il ciclista sloveno della UAE Team Emirates. Durante la quattordicesima tappa, che si è svolta il 18 luglio e ha visto il percorso da Mulhouse a Le Markstein, Pogacar ha messo in mostra una prestazione straordinaria, aggiudicandosi la vittoria e consolidando ulteriormente il suo status di favorito per il titolo. Con un tempo di 4 ore, 0 minuti e 7 secondi, Pogacar ha preceduto i suoi compagni di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), entrambi distaccati di 38 secondi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Tadej Pogacar Did Not Expect This to Happen | Tour de France 2026 Stage 1
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La 124ª vittoria in carriera di Tadej Poga?ar, nonché 24ª a Le Tour de France, coincide anche con la terza ottenuta il 14 luglio. Le altre due le aveva conquistate nel 2024 a Plateau de Beille e nel 2021 Saint-Mary-Soulan (Col du Portet). Attualmente nella gene facebook
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