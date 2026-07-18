Pogacar trionfa nella 14^ tappa del Tour de France sempre più leader della corsa

Da napolipiu.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha vinto la 14ª tappa del Tour de France 2026, mantenendo la leadership della corsa. Il ciclista sloveno della UAE Team Emirates si è imposto nella frazione, consolidando la posizione in classifica generale. La tappa si è conclusa con Pogacar in evidenza, mentre la corsa prosegue verso le tappe finali. La competizione si svolge con continui cambi di posizione tra i principali favoriti.

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Pogacar Continua a Dominare il Tour de France 2026. Il Tour de France del 2026 si sta rivelando un vero e proprio terreno di conquista per Tadej Pogacar, il ciclista sloveno della UAE Team Emirates. Durante la quattordicesima tappa, che si è svolta il 18 luglio e ha visto il percorso da Mulhouse a Le Markstein, Pogacar ha messo in mostra una prestazione straordinaria, aggiudicandosi la vittoria e consolidando ulteriormente il suo status di favorito per il titolo. Con un tempo di 4 ore, 0 minuti e 7 secondi, Pogacar ha preceduto i suoi compagni di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), entrambi distaccati di 38 secondi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Tadej Pogacar Did Not Expect This to Happen | Tour de France 2026 Stage 1

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