Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, corsa tra Granollers e Les Angles su 195,9 km. Con questa vittoria, ha conquistato anche la maglia gialla. La tappa si è conclusa con il corridore in prima posizione, davanti agli altri partecipanti.

Tadej Pogacar Trionfa nella Terza Tappa del Tour de France 2026. LES ANGLES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar si erge al centro dell’attenzione con la sua straordinaria vittoria nella terza tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Granollers e Les Angles su un percorso di 195,9 km. Grazie a questa prestazione, il corridore sloveno della UAE Emirates indossa la prestigiosa maglia gialla. Dopo aver conquistato un secondo posto la scorsa domenica, alle spalle del compagno di squadra Isaac Del Toro, Pogacar ha trovato la determinazione necessaria per imporsi nel confronto con il suo principale avversario, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), in quello che è stato il primo arrivo in Francia per questa edizione della corsa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pogacar trionfa nella terza tappa del Tour de France e conquista la maglia gialla.

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