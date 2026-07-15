Nell’undicesima tappa del Tour de France 2026, che si è corsa tra Vichy e Nevers su un percorso di 161,3 km, un ciclista ha concluso in prima posizione. La tappa è stata caratterizzata da una svolta inattesa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori. Il vincitore ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti, confermando la sua performance durante la frazione. La corsa si è svolta in Francia, coinvolgendo numerosi partecipanti in un percorso impegnativo e variabile.

Tour de France 2026: Colpo di Søren Waerenskjold nella 11ª Tappa. NEVERS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sorprendente risultato nell’undicesima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Vichy e Nevers su un percorso di 161,3 km. Søren Waerenskjold, corridore norvegese della Uno-X Mobility, ha tagliato il traguardo in testa alla volata finale, sconvolgendo le aspettative dei favoriti. Questa vittoria rappresenta il primo successo del ciclista norvegese alla Grande Boucle, consacrando il suo talento e strategia di gara. Alle sue spalle, si sono piazzati l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team e il belga Jasper Philipsen, rappresentante dell’Alpecin-Premier Tech. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pogacar in giallo trionfa nella undicesima tappa del Tour de France di Waerenskjold.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pogacar allunga con Del Toro e se ne va

Notizie e thread social correlati

Tour de France, Waerenskjold vince l’undicesima tappa: Pogacar resta in maglia giallaIl ciclista norvegese della Uno-X Mobility ha vinto la 11ª tappa del Tour de France, una frazione di 161,3 km tra Vichy e Nevers.

Tour de France, Waerenskjold vince allo sprint l'undicesima tappa e Pogacar resta in maglia giallaSoren Waerenskjold ha vinto l'undicesima tappa del Tour de France, corsa da Vichy a Nevers su 161 km.

Temi più discussi: Tour de France, Merlier tironfa in volata nella settima tappa: Pogacar conserva la maglia gialle; Tour de France, Van der Poel vince e Pogacar resta in giallo; Tour, colpo di Mathieu Van der Poel a Ussel, Ganna vince la volata del gruppo. Pogacar in giallo; Tour: Merlier vince la settima tappa, Pogacar resta in giallo.

A Waerenskjold l’undicesima tappa del Tour de France, Pogacar sempre in gialloCiclismo, Tour de France 2026: l'ordine di arrivo, i risultati e le classifiche aggiornate dopo l'undicesima tappa. Trionfa Waerenskjold ... italpress.com

Tour de France 2026, Waerenskjold vince l’11^ tappa, Pogacar in maglia giallaL’undicesima tappa del Tour de France 2026 è lunga 161,3 chilometri, con un dislivello di 1.400 metri. Si tratta di una tappa di transizione, da Vichy e Nevers. Il percorso è prevalentemente pianeggia ... tg24.sky.it