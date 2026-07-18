Tadej Pogacar ha vinto quattro frazioni al Tour de France 2026, incluso l’ultimo successo nella quattordicesima tappa da Mulhouse a Fellering di 155,3 km. Con questa vittoria, ha consolidato la maglia gialla, che indossa dalla prima tappa. La tappa si è conclusa con una vittoria in volata, e Pogacar ha mantenuto il vantaggio in classifica generale.

Tadej Pogacar è insaziabile. Il corridore della UAE Emirates, già vincitore di tre frazioni al Tour de France 2026, cala il poker nella quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 km. Questa volta lo sloveno, diversamente dal suo solito, decide di attendere gli ultimi chilometri per sferrare l'offensiva decisiva, in modo tale da aiutare anche il compagno di squadra Isaac Del Toro, che firma la doppietta UAE e si riprende la maglia bianca. Questa vittoria permette al fenomeno sloveno di blindare ulteriormente la maglia gialla (e quella a pois), che difficilmente qualcuno riuscirà a sfilargli nell'ultima settimana. "Devo ringraziare tutti i tifosi che sono venuti a bordo strada, è stato qualcosa di indimenticabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pogacar insaziabile, poker nella 14esima tappa del Tour de France e maglia gialla blindata

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