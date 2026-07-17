Pogacar si è aggiudicato la tredicesima tappa del Tour de France, mantenendo la maglia gialla. La frazione, lunga 205,8 km, collegava Dole a Belfort. Mauro Schmid ha vinto la stessa tappa, che si è corsa in Francia.

Trionfo di Mauro Schmid nella Tredicesima Tappa del Tour de France 2026 Belfort, Francia – Mauro Schmid conquista la tredicesima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Dole e Belfort su un percorso di 205,8 km. Il ciclista svizzero del Team Jayco AlUla ha saputo cogliere l’attimo giusto, unendosi a una maxi-fuga di giornata e vincendo la gara al fotofinish contro Harold Tejada, corridore dell’XDS Astana. Quest’ultimo, nonostante una prestazione eccezionale, deve accontentarsi della seconda posizione. Il podio del giorno si completa con il britannico Tom Pidcock del Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, che ha recuperato diverse posizioni importanti nella classifica generale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pogacar trionfa nella tredicesima tappa del Tour de France, mantenendo la maglia gialla.

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