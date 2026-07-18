Tadej Pogacar ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France, una frazione di 155,3 chilometri tra Mulhouse e Le Markstein. Durante la corsa, ha deciso di attaccare nel tratto più duro, lasciando gli avversari dietro. Domani, la tappa successiva si preannuncia ancora più impegnativa. Pogacar ha concluso in testa, dimostrando velocità e resistenza superiori rispetto agli altri ciclisti.

Tadej Pogacar conferma di essere un alieno che viaggia su velocità di crociera insostenibili per gli avversari. Lo sloveno trionfa anche nella quattordicesima tappa del Tour de France Mulhouse-Le Markstein di 155,3 chilometri e ribadisce ancora una volta la sua straripante superiorità. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG attacca a 7,5 chilometri dalla conclusione, crea il vuoto in pochi metri e arriva al traguardo da solo. Il detentore del titolo iridato aumenta ancora il margine di vantaggio sui più diretti inseguitori ed è sempre più padrone indiscusso della corsa. Pogacar commenta così nel post gara: “Devo ringraziare tutti i tifosi che sono venuti a bordo strada, qualcosa di indimenticabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pogacar: “Ho deciso di attaccare nel tratto più duro. Domani sarà una giornata ancora più difficile”

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Pogacar decide di attaccare a 70 km dallarrivo

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