La UEFA cambia il format delle qualificazioni a Mondiali e Europei | ora sarà ancora più difficile
La UEFA ha annunciato una modifica al formato delle qualificazioni per i Mondiali e gli Europei, adottando un nuovo sistema che si ispira alla fase a campionato della Champions League. La nuova struttura prevede che le squadre partecipino a gruppi più numerosi e con un calendario più intenso, rendendo i percorsi di qualificazione più complessi e impegnativi rispetto al passato. La novità riguarda sia le modalità di qualificazione che il numero di partite da disputare, con l’obiettivo di rendere il processo più competitivo.
La Uefa ha modificato il format delle qualificazioni a Mondiali ed Europee di fatto copiando la fase a campionato della Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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