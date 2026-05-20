La UEFA cambia il format delle qualificazioni a Mondiali e Europei | ora sarà ancora più difficile

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA ha annunciato una modifica al formato delle qualificazioni per i Mondiali e gli Europei, adottando un nuovo sistema che si ispira alla fase a campionato della Champions League. La nuova struttura prevede che le squadre partecipino a gruppi più numerosi e con un calendario più intenso, rendendo i percorsi di qualificazione più complessi e impegnativi rispetto al passato. La novità riguarda sia le modalità di qualificazione che il numero di partite da disputare, con l’obiettivo di rendere il processo più competitivo.

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La Uefa ha modificato il format delle qualificazioni a Mondiali ed Europee di fatto copiando la fase a campionato della Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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