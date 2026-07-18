Domenica si è svolta ad Abbadia San Salvatore la 43ª edizione della ’Salitredici’. Oltre 700 podisti, provenienti da diverse regioni, hanno partecipato alla gara di 13 chilometri in salita fino ai piedi dell’Amiata. La maggior parte degli atleti è già arrivata nel paese in vista della competizione, che si è conclusa con la partenza e la corsa fino alla vetta.

Una gran parte di podisti, provenienti da lontane località, sono già arrivati ad Abbadia San Salvatore. Alla fine saranno oltre 700 gli atleti che prendono parte alla 43ª edizione della ’Salitredici’, corsa che da Abbadia San Salvatore arriva ai piedi della vetta dell’ Amiata. Percorrendo, appunto, 13 chilometri in salita. La corsa viene tenuta in considerazione nelle classifiche nazionali delle gare podistiche e assegna il titolo regionale della categoria. Una grande festa sportiva, una grande festa di popolo. Si perché tra i partecipanti ci sono tanti amatori che con le classifiche non hanno nulla a che fare. La ’Salitredici’ è oggi un appuntamento regionale, ma anche nazionale perché ormai assai conosciuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo. Domenica ad Abbadia San salvatore torna la ’Salitredici’. Tutti di corsa per 13 chilometri in salita fino all’Amiata

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