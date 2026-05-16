PODISMO | Il ritrovo è fissato domani all’impianto di recupero Aisa Impianti di San Zeno gara di 11 chilometri Green Trail per tutti | torna un appuntamento che coinvolge centinaia di atleti

Domani si terrà la dodicesima edizione del Green Trail, una gara di 11 chilometri che si svolge all’interno dell’impianto di recupero Aisa Impianti di San Zeno. L’evento coinvolge centinaia di atleti e rappresenta uno degli appuntamenti principali della primavera podistica nella zona di Arezzo. La manifestazione, che si svolge all’aperto e in un ambiente naturale, è aperta a tutti e vede la collaborazione di diverse realtà locali.

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AREZZO Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera podistica aretina: la 12esima edizione del Green Trail, manifestazione che unisce sport, natura e attenzione all' ambiente, organizzata con la collaborazione di importanti realtà del territorio. L’evento, in calendario domani, propone una gara di 11 km sia in versione competitiva che non competitiva, affiancata da una partecipata prova ludico-motoria aperta a tutti, oltre alle gare dedicate al settore giovanile. Un’occasione ideale per vivere una mattinata di sport immersi nel verde, con percorsi accessibili ma allo stesso tempo stimolanti, capaci di coinvolgere atleti di ogni livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - PODISMO: Il ritrovo è fissato domani all’impianto di recupero Aisa Impianti di San Zeno. gara di 11 chilometri. Green Trail per tutti: torna un appuntamento che coinvolge centinaia di atleti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torna domenica il “Trail di San Martino” con la gara di 13 km e la passeggiata turisticaDopo la pausa dello scorso anno torna domenica 3 maggio per la sua terza edizione il“Trail di San Martino”, organizzato dalla PodisticaPriverno, con... Podismo. Incetta di medaglie per gli atleti in gara del Parco Alpi ApuanePiazzamenti assoluti e podi di categoria, per il Parco Alpi Apuane che hanno partecipato alla 42esima edizione della "Vivicittà", una gara di 10 km.