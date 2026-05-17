Ad Abbadia San Salvatore Ridere è Ideale

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima edizione del concorso nazionale " Ridere è Ideale ", indetto dal comune di Abbadia San Salvatore in memoria di Ideale Tondi donna di grande spirito teatrale, ma soprattutto di straordinario spirito naturale, si è chiuso con successo e con la premiazione tenutosi al Cinema Teatro Amiata gremito di spettatori. Il premio per il miglior spettacolo comico è stato assegnato alla compagnia Teatro di Sabbia di Vicenza con lo spettacolo " Il Signor Pourceaugnac " che ha conquistato anche il premio per la miglior regia comica. Allo stesso spettacolo si è aggiunto il premio come miglior attore comico assegnato Andrea Gardini, interprete di Erasto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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