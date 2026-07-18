Podismo 2 La ’Maratona della Resistenza’ A Montefiorino si corre e festeggia

Si è svolta a Montefiorino la Maratona della Resistenza, una gara di lunga distanza che fa parte dell’offerta di eventi podistici estivi nella zona. La manifestazione ha visto partecipanti impegnati sulla distanza classica, con un percorso che attraversa le aree dell’Appennino. La corsa si è conclusa con una cerimonia di festeggiamento, mentre gli atleti hanno completato la gara nel rispetto delle norme vigenti. La maratona rappresenta l’unica competizione di questo tipo ancora organizzata nella provincia.

Nel vasto catalogo dell’offerta di corsa del nostro Appennino nel periodo estivo, fra trail, camminate e corse in salita, non poteva mancare la regina della corsa, la maratona, salvo errori l’unica che si corra ancora nella nostra provincia. Ma è una maratona proprio speciale, anche se non farà grandissimi numeri. Montefiorino infatti per il quinto anno propone stasera dalle 20 la ’Maratonda della Resistenza’, una corsa in cui forse l’aspetto psicologico supera perfino quello fisico. Il nome è presto spiegato: si devono completare ben 33 giri da 1.280 metri, per arrivare alla fine dei canonici 42,195 chilometri della maratona, e per di più in continuo saliscendi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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