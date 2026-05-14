Domenica mattina, piazza Saffi si trasformerà in un punto di ritrovo per podisti e camminatori in vista della mezza maratona organizzata da StraForlì. La manifestazione vede già circa 1.800 iscritti e si prevede che l’evento raggiunga un nuovo record di partecipanti. La corsa si svolgerà lungo un percorso cittadino che coinvolge diverse strade del centro storico, con il via previsto nelle prime ore del mattino.

Domenica mattina piazza Saffi diventerà per qualche ora il regno di podisti e camminatori che parteciperanno alla terza edizione della StraForlì ‘Run the City’, la gara podistica competitiva di 21 chilometri: una mezza maratona che sarà affiancata da un percorso più breve di 8 chilometri chiamato ‘ Family Run ’, dedicato anche a famiglie e camminatori. Arrivata alla terza edizione (nel 2025 si era corso l’8 marzo), la StraForlì cambia data e gli organizzatori garantiscono che anche l’edizione del 2027 sarà messa in calendario per la metà di maggio. Con partenza e arrivo in piazza Saffi, la corsa imboccherà inizialmente corso Mazzini per poi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - StraForlì verso il record di 1.800 iscritti. Domenica si corre la mezza maratona

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