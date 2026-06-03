A 40 anni, un ingegnere che ha vinto un oro europeo e partecipato alle Olimpiadi si alza ogni giorno per allenarsi. Alla Run2u ha spiegato come affronta la sfida di competere contro i migliori, mantenendo alta la motivazione. Racconta di allenamenti intensi e della volontà di migliorarsi, nonostante il tempo passato. La sua routine quotidiana si basa su disciplina e passione, senza lasciare spazio a scoraggiamenti o compromessi.

Ferrari – Leclerc, matrimonio perfetto? La verità prima del GP di Monaco Cosa spinge un uomo che ha già vinto un Oro Europeo e corso le Olimpiadi a svegliarsi ogni mattina per sfidare il cronometro a 40 anni? Nella puntata numero 21 di Run2u abbiamo l’onore di ospitare Daniele Meucci, l’atleta dell’Esercito Italiano che sta riscrivendo le regole della longevità nella maratona. Non parleremo solo di tabelle e chilometri, ma scopriremo la mente scientifica di un ingegnere prestato alla corsa e il legame profondo con il suo allenatore Piero Incalza. Una chiacchierata intima, tecnica e profondamente ispiratrice per chiunque ami la corsa. Benvenuti alla puntata N. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Meucci a Run2u: l’ingegnere della maratona ci racconta come si corre a 40 anni contro i migliori.

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Meucci a Run2u: lingegnere della maratona ci racconta come si corre a 40 anni contro i migliori.

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