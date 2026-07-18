Piscine dal 2022 in Italia sono morte 76 persone | Si apre il dibattito sulla sicurezza

Dal 2022 in Italia si sono registrate 76 morti in piscine, con una media di 16 vittime all'anno. In totale, 400 persone perdono la vita in mare o laghi. Il disegno di legge sul tema, fermo da febbraio, prevede norme di sicurezza per gli impianti. Un rappresentante ha annunciato che presto arriverà l’approvazione del provvedimento. La questione ha riacceso il dibattito sulla regolamentazione degli impianti di nuoto.

Ogni anno in media si registrano 16 vittime nelle vasche, mentre sono 400 i bagnanti che perdono la vita in mare o laghi. Il ddl del governo fermo a febbraio, Musumeci: "Presto arriverà l'ok per gli impianti sicuri". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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