Giovane annegato nell’Elsa Si riaccende il dibattito sulla sicurezza al Parco fluviale
Durante una calda domenica, un giovane ha perso la vita annegando nel fiume. La giornata era trascorsa tra nuotate e relax, ma improvvisamente si è verificato un incidente fatale. La vittima è stata trovata senza vita nelle acque del fiume, suscitando nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza dell’area. La notizia ha riacceso il dibattito sulla tutela dei frequentatori del parco fluviale.
Una domenica di caldo, una giornata come tante trascorsa lungo il fiume per cercare un po’ di refrigerio. Poi, nel giro di pochi istanti, il tempo della spensieratezza ha lasciato spazio a una nuova morte per annegamento. L’Elsa torna ad essere per la terza volta in neanche cinque anni scenario di una tragedia che scuote il territorio e riapre una ferita che, ogni estate, sembra puntualmente riaffiorare. Un diciassettenne morì nel 2021 e una trentenne nel 2024. A perdere la vita domenica è stato un giovane di origine albanese Xhovalin Musaraj, di 33 anni, che si trovava lungo il fiume insieme ad alcuni cugini. Avevano scelto un tratto dell’Elsa che, secondo le prime informazioni raccolte, non presenta particolari criticità e che viene abitualmente frequentato da chi cerca un momento di sollievo dalla calura estiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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