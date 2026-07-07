Giovane annegato nell’Elsa Si riaccende il dibattito sulla sicurezza al Parco fluviale

Notizia in breve

Durante una calda domenica, un giovane ha perso la vita annegando nel fiume. La giornata era trascorsa tra nuotate e relax, ma improvvisamente si è verificato un incidente fatale. La vittima è stata trovata senza vita nelle acque del fiume, suscitando nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza dell’area. La notizia ha riacceso il dibattito sulla tutela dei frequentatori del parco fluviale.