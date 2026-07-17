Piscine dal 2022 in Italia sono morte 75 persone | Si apre il dibattito sulla sicurezza
Dal 2022, in Italia sono morte 75 persone nelle piscine, con una media annua di 16 vittime. In totale, 400 persone hanno perso la vita in mare o laghi. Il disegno di legge del governo, fermo a febbraio, riguarda le norme sulla sicurezza degli impianti. Un rappresentante ha annunciato che presto sarà dato il via libera agli impianti di sicurezza.
Ogni anno in media si registrano 16 vittime, ma sono 400 le persone che perdono la vita in mare o laghi. Il ddl del governo fermo a febbraio, Musumeci: presto arriverà l'ok per gli impianti sicuri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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