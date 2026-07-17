Piscine dal 2022 in Italia sono morte 75 persone | Si apre il dibattito sulla sicurezza

Notizia in breve

Dal 2022, in Italia sono morte 75 persone nelle piscine, con una media annua di 16 vittime. In totale, 400 persone hanno perso la vita in mare o laghi. Il disegno di legge del governo, fermo a febbraio, riguarda le norme sulla sicurezza degli impianti. Un rappresentante ha annunciato che presto sarà dato il via libera agli impianti di sicurezza.