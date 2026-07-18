Il progetto di riqualificazione dell’area abbandonata dell’ex Trullo, situata sul lungomare San Giorgio, ha ottenuto l’approvazione favorevole dalla Conferenza di servizi. Sul sito saranno realizzati una piscina, un solarium e un ristorante, creando un nuovo stabilimento balneare sostenibile. La riqualificazione prevede il recupero delle macerie dell'edificio ormai dismesso, con l’obiettivo di trasformare l’area in una struttura funzionale e accessibile.

Dalle macerie dell’ex Trullo sul lungomare San Giorgio sorgerà un nuovo stabilimento balneare sostenibile. Si è concluso con esito favorevole il procedimento della Conferenza di servizi relativo al progetto di riqualificazione del sito abbandonato da anni. Il provvedimento conferma la compatibilità paesaggistica dell’intervento sulla base delle valutazioni contenute nella relazione istruttoria dell’Ufficio Paesaggio, Ambiente e Decoro Urbano e del parere espresso dalla commissione locale per il Paesaggio, ritenendo che il progetto del vincitore del bando, la Zen srl (società che gestisce già lidi a Gallipoli), nella sua configurazione definitiva, rappresenti un significativo avvicinamento alle richieste formulate nel corso dell’istruttoria dagli enti coinvolti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Piscina, solarium e ristorante: come sarà il nuovo stabilimento balneare sui resti del Trullo

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