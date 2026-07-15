Sestri Levante 13enne risucchiata dal bocchettone della piscina in uno stabilimento balneare | è gravissima - VIDEO

Una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. La giovane è rimasta bloccata sott’acqua, con i capelli intrappolati nel dispositivo, e è stata soccorsa dai soccorritori. È stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico di Genova. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

La ragazza è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata sott’acqua per i capelli mentre nuotava. Trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico di Genova, sono in corso gli accertamenti di carabinieri e capitaneria di porto Una 13enne è in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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