Sestri Levante 13enne risucchiata dal bocchettone della piscina in uno stabilimento balneare | è gravissima - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. La giovane è rimasta bloccata sott’acqua, con i capelli intrappolati nel dispositivo, e è stata soccorsa dai soccorritori. È stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico di Genova. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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La ragazza è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata sott’acqua per i capelli mentre nuotava. Trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico di Genova, sono in corso gli accertamenti di carabinieri e capitaneria di porto Una 13enne è in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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