Una donna di 20 anni, incinta, ha subito violenze, minacce e umiliazioni, e sarebbe stata costretta a prostituirsi. La vittima avrebbe subito per lungo tempo abusi e pressioni, anche durante la gravidanza. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, che coinvolge presunti maltrattamenti e sfruttamento. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali arresti o misure adottate contro i responsabili. La donna si trova attualmente sotto assistenza.

Una vita scandita da violenze, minacce e umiliazioni, aggravata da una gravidanza che non ha fermato i maltrattamenti. È la drammatica vicenda di una ragazza romena di appena 20 anni, al quinto mese di gravidanza, che a Padova è riuscita a sottrarsi al controllo del marito approfittando di un momento tanto raro quanto decisivo, l'uomo si era addormentato. Una fuga disperata che ha permesso alla giovane di chiedere aiuto e di far partire l'intervento della polizia, culminato con l'arresto del compagno. La fuga dal marito violento. L'episodio che ha segnato la svolta risale a giovedì 16 luglio. Dopo l'ennesima aggressione, la ventenne è riuscita ad allontanarsi dall'abitazione mentre il marito dormiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Picchiata incinta e costretta a prostituirsi: l'incubo di una 20enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lei incinta al quinto mese, lui la picchiava se guadagnava poco. L’incubo della 20enne costretta a prostituirsi: come ha fatto arrestare il maritoUna donna di 20 anni, incinta al quinto mese, è riuscita a scappare dal marito violento a Padova.

Padova, incinta al quinto mese costretta a prostituirsi e picchiata dal marito: arrestato un 26enneA 20enne incinta di cinque mesi è riuscita a scappare da una situazione di violenze domestiche e ha chiamato la polizia.

Temi più discussi: Padova, picchia la moglie incinta e la costringe a prostituirsi: arrestato un 26enne; Padova, costringeva la moglie incinta a prostituirsi e la picchiava se guadagnava poco: arrestato 26enne; Picchiava la moglie incinta e la costringeva a prostituirsi: arrestato un 26enne a Padova; Fa inginocchiare la moglie incinta per punizione, ma si addormenta: lei fugge e lo fa arrestare.

Fa inginocchiare la moglie incinta per punizione, ma si addormenta: lei fugge e lo fa arrestareLa giovane, al quinto mese di gravidanza, ha chiesto aiuto al titolare di un bar. Il compagno l'avrebbe picchiata e costretta a prostituirsi. Ora per lui sono scattate le manette. Il caso a Padova ... today.it

Padova, ventenne incinta segregata e costretta a prostituirsi dal marito: arrestato un 26enneLa vittima veniva picchiata se guadagnava troppo poco. Si è salvata correndo in un locale appena l'uomo si è addormentato ... affaritaliani.it