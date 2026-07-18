Picchia la moglie incinta e la costringe a prostituirsi | arrestato romeno

Da imolaoggi.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo romeno è stato arrestato dopo aver picchiato la moglie incinta di cinque mesi e averla costretta a prostituirsi. La donna, privata del cellulare, non ha potuto chiamare aiuto. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione. L’uomo è stato fermato con l’accusa di maltrattamenti e sfruttamento della prostituzione. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

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Incinta di cinque mesi, il marito la picchiava e la costringeva a prostituirsi privandola del cellulare in modo che la giovane donna non potesse comunicare con l’esterno né dare l’allarme. Dopo settimane di soprusi una 20enne è riuscita a scappare dalle minacce dell’uomo, un 26enne romeno, rifugiandosi in un bar di Padova e chiedendo ai presenti di contattare la questura: “Mio marito mi ha picchiata, mi vuole uccidere”. Il 26enne è stato fermato poco dopo per il reato di maltrattamenti in famiglia. È accaduto giovedì scorso, 16 luglio. La 20enne, al quinto mese di gravidanza, era entrata trafelata in un bar cittadino e aveva chiesto immediatamente aiuto, implorando il titolare di contattare la questura e denunciare le ripetute violenze e minacce di cui la giovane era stata vittima. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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