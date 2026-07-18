Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver costretto la moglie, incinta, a prostituirsi. La donna avrebbe subito anche violenze fisiche e minacce di morte nel caso si fosse opposta. L’indagine ha portato all’arresto dopo le testimonianze della vittima e i controlli delle forze dell’ordine. La donna si trova attualmente in un luogo protetto.

Un 26enne è stato arrestato dalla polizia di Padova per aver costretto la moglie incinta a prostituirsi. L’uomo l’avrebbe anche picchiata e minacciata di morte quando lei si rifiutava. La ragazza, di soli 20 anni, sarebbe riuscita a fuggire dalla casa dove viveva con il marito mentre lui dormiva, rifugiandosi in un bar e chiedendo aiuto ai gestori. Da qui l’intervento della polizia. Arrestato 26enne a Padova, costringeva la moglie a prostituirsi La polizia di Padova ha eseguito l’arresto di un ragazzo di 26 anni, accusato di aver costretto la moglie 20enne incinta a prostituirsi. Il ragazzo è accusato sia di sfruttamento della prostituzione, sia di violenze fisiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Costringe la moglie 20enne incinta a prostituirsi a Padova, arrestato 26enne accusato anche di violenze

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