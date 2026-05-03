Nella notte, i carabinieri hanno individuato un uomo in via Foria, a Napoli, con il volto e la testa coperti di sangue e la figlia di quattro anni in braccio. L’uomo, di nazionalità peruviana, è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna davanti alla loro bambina. La donna è stata trovata ferita e soccorsa sul posto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Quando i carabinieri l’hanno vista in piena notte in via Foria, a Napoli, aveva la testa e il volto sporchi di sangue, e la sua bimba di quattro anni in braccio. La donna, una 25enne peruviana, è stata quindi fermata dai militari, ai quali ha spiegato di essere stata picchiata dal compagno poco prima. L’uomo, secondo il suo racconto, l’ha colpita più volte con uno smartphone, il tutto alla presenza della piccola. Ora è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Il 118 ha portato la donna in codice rosso, non in pericolo di vita, all’ospedale del Mare, dove è ancora ricoverata. La bimba è stata affidata alla nonna materna.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Napoli, picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni: arrestato peruviano

Notizie correlate

Napoli, picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni: arrestato | La donna lo aveva già denunciatoQuando i carabinieri l'hanno vista in piena notte in via Foria, a Napoli, aveva la testa e il volto sporchi di sangue, e la sua bimba di quattro anni...

Picchia a sangue la compagna davanti alla figlia di pochi mesi: arrestatoPicchia a sangue la compagna davanti alla figlia di pochi mesi e viene arrestato dai carabinieri, un grave episodio di violenza domestica accaduto...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Torre Spaccata, turista picchia la compagna rompendole il naso: arrestato; Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: 56enne arrestato in Irpinia; Bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata nella provincia di Caserta; Violentava la compagna e sua figlia di 12 anni | verso il processo commerciante di 49 anni a Prato.

Napoli, picchia la compagna a colpi di smartphone davanti alla figlia: lei lo aveva già denunciato, arrestatoLa 25enne è stata soccorsa in strada con la figlia in braccio e ricoverata in codice rosso. L’uomo è accusato di tentato omicidio ... affaritaliani.it

Picchia la compagna con lo smartphone davanti alla bimba piccola, arrestato 25enne a NapoliI carabinieri hanno arrestato un 25enne per tentato omicidio: ha picchiato la moglie ferendola alla testa con uno smartphone davanti alla bimba di 4 anni ... fanpage.it

Napoli, terrore in via Bellini per due turiste. Ladro punta pistola nel bagno del locale: «Urlavamo, ma nessuno ci ha sentite» - facebook.com facebook

Pagelle #Napoli, tutti i voti dopo il pari di #Como: #Rrahmani da leader, #DeBruyne da 4.5, pomeriggio ai margini x.com