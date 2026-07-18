Padova costringeva la moglie incinta a prostituirsi e la picchiava se guadagnava poco | arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver costretto la moglie, incinta di cinque mesi, a prostituirsi. La donna veniva picchiata se guadagnava poco e il cellulare le veniva sottratto, impedendole di comunicare con l’esterno o chiedere aiuto. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato l’uomo dopo aver raccolto testimonianze e prove sul suo comportamento.

Incinta di cinque mesi, il marito la picchiava e la costringeva a prostituirsi privandola del cellulare in modo che la giovane donna non potesse comunicare con l'esterno né dare l'allarme. Dopo settimane di soprusi una 20enne è riuscita a scappare dalle minacce dell'uomo, un 26enne romeno, rifugiandosi in un bar di Padova e chiedendo ai presenti di contattare la questura: "Mio marito mi ha picchiata, mi vuole uccidere". Il 26enne è stato fermato poco dopo per il reato di maltrattamenti in famiglia., È accaduto giovedì scorso, 16 luglio. La 20enne, al quinto mese di gravidanza, era entrata trafelata in un bar cittadino e aveva chiesto immediatamente aiuto, implorando il titolare di contattare la questura e denunciare le ripetute violenze e minacce di cui la giovane era stata vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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