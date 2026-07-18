Un nuovo studio evidenzia la presenza di Pfas, sostanze chimiche persistenti che contaminano ambienti dal Veneto al Piemonte. La contaminazione, spesso superficiale nelle autorizzazioni, provoca danni alla salute umana, secondo esperti. La diffusione delle sostanze si verifica attraverso acque e terreni, con effetti potenzialmente nocivi a lungo termine. La preoccupazione riguarda la gestione delle autorizzazioni e la presenza di inquinanti che si accumulano nel tempo senza evidenti segnali immediati.

Vicenza, 18 luglio 2026 - Un’altra Seveso, si dice, è impossibile. Ma quando parliamo di inquinamento dell’ambiente, che cosa ci deve preoccupare? “Oggi il rischio è rappresentato da una contaminazione silenziosa, per attività autorizzate in modo superficiale. Silenziosa perché spesso le aziende tuttora dicono meno di quanto dovrebbero”. Laura Fazzini, giornalista ambientale, è autrice di “Pfas, un disastro annunciato. Chi ha avvelenato l’Italia”. Collabora con la rivista Lavialibera, dove vengono pubblicate le sue inchieste. Ha dedicato sette anni di vita a studiare un argomento che a tutt’oggi resta molto sotto traccia. Una storia che nasce nel distretto delle concerie in Veneto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pfas, veleni perenni. Parla Laura Fazzini: “Dal Veneto al Piemonte, cosa sono e quali danni provocano alla nostra salute”

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