Irpef 10 anni di redditi | dal Piemonte al Veneto Nord in coda agli aumenti

Da ilsole24ore.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 2015 e il 2024, le Regioni del Nord e il Lazio hanno mostrato aumenti dei redditi inferiori alla media nazionale. In particolare, le aree del Piemonte e del Veneto si sono posizionate in fondo alla classifica degli incrementi, mentre altre zone del Nord si sono collocate nella parte bassa della graduatoria. I dati indicano come le variazioni delle entrate siano state più contenute rispetto ad altre regioni italiane in questo decennio.

Gli ultimi 10 anni di Irpef raccontano la storia di un Paese che vede ridursi le proprie, storiche diseguaglianze territoriali. Notizia positiva, anche se va trattata con qualche attenzione. I dati sulle ultime dichiarazioni censite dal ministero dell’Economia e diffusi giovedì scorso offrono la fotografia più aggiornata degli imponibili denunciati al Fisco dagli italiani. Nel complesso, i numeri mostrano redditi che sono cresciuti leggermente più dell’inflazione, ma il dato richiede qualche cautela: perché rispetto a 10 anni fa i risultati della lotta all’evasione sono cresciuti nettamente, e la dinamica complessiva risente di una maggiore fedeltà fiscale oltre che degli incrementi nominali che ovviamente non sono mancati.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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