Irpef 10 anni di redditi | dal Piemonte al Veneto Nord in coda agli aumenti

Tra il 2015 e il 2024, le Regioni del Nord e il Lazio hanno mostrato aumenti dei redditi inferiori alla media nazionale. In particolare, le aree del Piemonte e del Veneto si sono posizionate in fondo alla classifica degli incrementi, mentre altre zone del Nord si sono collocate nella parte bassa della graduatoria. I dati indicano come le variazioni delle entrate siano state più contenute rispetto ad altre regioni italiane in questo decennio.

Gli ultimi 10 anni di Irpef raccontano la storia di un Paese che vede ridursi le proprie, storiche diseguaglianze territoriali. Notizia positiva, anche se va trattata con qualche attenzione. I dati sulle ultime dichiarazioni censite dal ministero dell’Economia e diffusi giovedì scorso offrono la fotografia più aggiornata degli imponibili denunciati al Fisco dagli italiani. Nel complesso, i numeri mostrano redditi che sono cresciuti leggermente più dell’inflazione, ma il dato richiede qualche cautela: perché rispetto a 10 anni fa i risultati della lotta all’evasione sono cresciuti nettamente, e la dinamica complessiva risente di una maggiore fedeltà fiscale oltre che degli incrementi nominali che ovviamente non sono mancati.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Irpef, 10 anni di redditi: dal Piemonte al Veneto, Nord in coda agli aumenti Notizie correlate Pensioni: taglio Irpef da marzo, bonus fino a 440€ all’anno per i redditi medi. Aumenti anche per over 70 e invalidi.L’assegno pensionistico di marzo sarà più corposo per una vasta platea di beneficiari, grazie all’applicazione del taglio dell’Irpef approvato con la... Benzina e diesel tornano a correre con la guerra: fino al +5,9% in pochi giorni. Tutti gli aumenti dal Nord al SudLe conseguenze dei conflitti internazionali non restano mai lontane dalla vita quotidiana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Schindler Italia per la gestione del ciclo di vita degli ascensori; Nuove regole bonus edilizi dal 2025: cosa cambia per le detrazioni; Bonus condizionatori 2026: guida a detrazioni, aliquote e requisiti; Novità 730 2026: cosa cambia nella dichiarazione dei redditi. Redditi Irpef, Teramo mantiene il primato di crescita in AbruzzoTeramo converge verso la media nazionale mantenendo il primato della crescita negli ultimi 10 anni tra i capoluoghi abruzzesi; bene la crescita in Abruzzo in particolare nei comuni minori; anche in pr ... ekuonews.it L’Irpef svuotata: 11,3 milioni di contribuenti non versano nulla e 2 milioni hanno la flat tax. L’85% dell’imposta da dipendenti e pensionatiNel complesso il reddito dichiarato l’anno scorso è ammontato a 1.076,3 miliardi di euro (+4,7% rispetto al 2023). Gli autonomi che sono rimasti nella tassazione ordinaria hanno dichiarato lo scorso a ... ilfattoquotidiano.it A causa di un errore piuttosto diffuso nella compilazione della Certificazione unica, diversi lavoratori e lavoratrici rischiano di perdere il bonus Irpef legato al taglio del cuneo fiscale Cosa controllare: https://fanpa.ge/UyKkN - facebook.com facebook In Italia, per un single senza figli con uno stipendio medio, su 100 euro di costo del lavoro 47 finiscono in tasse e contributi: 16 di Irpef, 7 di contributi a carico del lavoratore, 24 di contributi a carico dell'azienda. x.com