In un lido di San Cataldo, a circa 10 km da Lecce, è stato introdotto uno chef che prepara pasti personalizzati anche per cani e gatti, oltre a offrire piatti umani come petto di pollo e branzino al vapore con contorni. La gestione del locale si concentra sul benessere degli animali, considerandoli tra gli ospiti principali. La titolare ha affermato che i cani sono al centro dell’attenzione del servizio offerto nel centro balneare.

Lo chef a disposizione dei cani, con combinazioni nutrizionali ad hoc di ingredienti. Il tutto per piatti personalizzati. Accade al «Soleluna Bau Beach» di San Cataldo, a 10 km a est di Lecce, dove la titolare Lucia Calabrese non ha dubbi: «Qui i cani sono i nostri primi ospiti». Un servizio quindi aggiuntivo: cibo per gli esseri umani ma anche per gli animali.Cucina, comfort e servizi rivolti non solo a cani, ma ai vari animali d’affezione, come gatti e piccoli conigli. «Nei weekend è anche possibile trovare una dietologa che consiglia il menu in base alla specificità del cane» racconta Lucia. Tra i piatti più apprezzati, cucinati dallo chef per gli ospiti a quattro zampe, vi sono «petto di pollo con carote rosse e mela oppure polpettone con melograno e patate bollite. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Petto di pollo, branzino al vapore e contorni. Tra ombrelloni e lettini ecco lo chef anche per cani e gatti. E i proprietari si godono il relax

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