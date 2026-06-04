Peste Suina Africana nuove positività sui cinghiali in Liguria

Nove nuovi casi di peste suina africana sono stati rilevati in Liguria, secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Zooprofilattico aggiornato al 31 maggio 2026. I casi riguardano cinghiali trovati positivi nella regione. Lo studio ha confermato l’infezione nel territorio, portando a un incremento complessivo di casi rispetto ai mesi precedenti. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie e di controllo veterinarie.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 31 maggio 2026, sono nove i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria.In Liguria sono state riscontrate sei nuove positività sui cinghiali: cinque in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Peste suina il virus frena ma non scompare: cinghiale infetto tra Calvignano e Borgo Priolo

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