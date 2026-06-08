Peste Suina Africana picco di nuove positività sui cinghiali in Liguria

Al 7 giugno 2026, in Liguria sono stati individuati tredici nuovi casi di peste suina africana tra i cinghiali. L'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta conferma questa crescita. La regione registra così un aumento dei positivi rispetto alle settimane precedenti. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità sanitarie veterinarie.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 7 giugno 2026, sono tredici i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria.Tra le positività liguri nove sono in provincia di Savona, sette a Piana Crixia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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