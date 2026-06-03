Un vigile urbano è indagato per la fuga di circa trenta cavalli durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma. Al momento, sono in fase di valutazione anche le posizioni di altri tre soggetti coinvolti nell'inchiesta avviata dalla procura della città.

AGI - Un agente della Polizia locale indagato e altri tre le cui posizioni sono al vaglio della procura di Roma nell'inchiesta avviata in relazione all'episodio della fuga di una trentina di cavalli durante le prove per la parata del 2 giugno. Ad essere iscritto sul registro degli indagati l'agente della Polizia locale di Roma Capitale che ha acceso i fuochi d'artificio nella zona delle Terme di Caracalla scatenando la reazione degli animali. All'agente il procuratore aggiunto Giuseppe De Falco contesta i reati di lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Altri tre agenti sono invece citati nell'informativa finita sul tavolo dei magistrati, ma ancora non formalmente iscritti sul registro degli indagati. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Agi.it - Un vigile urbano indagato per la fuga dei cavalli a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cavalli in fuga dopo i botti alle prove del 2 Giugno: indagato un vigile urbanoDurante le prove generali per la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, alcuni cavalli sono scappati a causa dei botti esplosi durante le prove.

Per i cavalli scappati a Roma un vigile urbano ammette la responsabilità, il Comandante: "Sarò inflessibile"Un vigile urbano ha ammesso la responsabilità per la fuga dei cavalli durante le prove della Festa della Repubblica a Roma.

Temi più discussi: Roma fuga dei cavalli, chi è l'istruttore che ha acceso i botti: la confessione, la lite con la moglie; Cavalli impazziti sulla Colombo, chi è il vigile che li ha fatti imbizzarrire: il lavoro con le caldaie, il concorso, i botti e la...; Cavalli in fuga, tre feriti per fermarli. Indagini su un vigile che ha lanciato petardi; Cavalli in fuga a Roma, 4 feriti: cosa è successo - GUARDA IL VIDEO.

Cavalli imbizzarriti in fuga nel traffico per i petardi sparati da un vigile urbano: indagatoLa Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni ed esplosioni pericolose aggravate dalla pubblica funzione riguardo alla fuga dei cavalli, a causa ... msn.com

Roma fuga dei cavalli, chi è l'istruttore che ha acceso i botti: la confessione, la lite con la moglieIl 51enne rischia di essere indagato per lesioni colpose aggravate, danneggiamento ed esplosione non autorizzate in luogo pubblico. È stato assunto un anno fa con un concorso. Le passioni per la moto ... roma.corriere.it