Un motociclista senza casco non si è fermato a un semaforo rosso e ha travolto un vigile urbano in via Cavaliere a Catania. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e si è verificato in prossimità di un incrocio. Il vigile è stato investito mentre si trovava in servizio e sono intervenuti i soccorsi. Il motociclista ha proseguito la corsa dopo l’incidente senza fermarsi. La polizia sta cercando di identificare il conducente.

Durante un controllo in via Cavaliere, nella rione di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alt della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale: ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali., Arresti domiciliari - Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato quindi posto agli arresti domiciliari e la moto sottoposta a sequestro amministrativo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Catania, motociclista senza casco non si ferma all'alt e travolge vigile urbano

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