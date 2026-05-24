Catania motociclista senza casco non si ferma all' alt e travolge vigile urbano

Da tgcom24.mediaset.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista senza casco non si è fermato a un semaforo rosso e ha travolto un vigile urbano in via Cavaliere a Catania. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e si è verificato in prossimità di un incrocio. Il vigile è stato investito mentre si trovava in servizio e sono intervenuti i soccorsi. Il motociclista ha proseguito la corsa dopo l’incidente senza fermarsi. La polizia sta cercando di identificare il conducente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Durante un controllo in via Cavaliere, nella rione di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alt della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale: ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali., Arresti domiciliari - Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato quindi posto agli arresti domiciliari e la moto sottoposta a sequestro amministrativo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

catania motociclista senza casco non si ferma all alt e travolge vigile urbano
© Tgcom24.mediaset.it - Catania, motociclista senza casco non si ferma all'alt e travolge vigile urbano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Catania, non si ferma all'alt e investe un vigile: arrestato un 21enneUn motociclista di 21 anni, durante un controllo in via Cavaliere a Picanello, a Catania, non si è fermato all’alt della polizia locale ed ha...

Non si ferma all'alt e travolge un agente a Catania a bordo di uno scooter creando il panico tra i residentiA Catania, un giovane di 21 anni ha causato scompiglio dopo aver investito un agente con il suo scooter mentre tentava di evitare un controllo di...

Temi più discussi: Stretta sui motociclisti senza casco, sanzionati in cento in tre giorni; Catania, stretta sui motociclisti senza casco: 100 multe in un solo giorno; Chi è allergico e chi l'ha dimenticato, le scuse dei motociclisti senza casco multati a Catania; Guida senza casco, a Catania multati 100 motociclisti.

catania motociclista senza cascoMotociclista non si ferma all’alt e travolte un vigile urbano: arrestatoCATANIA – Durante un controllo in via Cavaliere, nella rione di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all’alt della polizia locale. Per sfuggire al fermo ha ... livesicilia.it

catania motociclista senza cascoCatania, fugge all’alt e investe un vigile: 21enne arrestatoDurante un controllo in via Cavaliere, nel rione Picanello, un motociclista senza casco non si è fermato all’alt e ha investito un vigile. meridionews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web