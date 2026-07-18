Tre cittadini stranieri sono stati arrestati a Perugia con l’accusa di aver rapinato un gioielliere lo scorso settembre. I tre si erano spacciati per carabinieri prima di entrare nel negozio e assaltare il commerciante. L’episodio si è concluso con la fuga dei rapinatori, ma le forze dell’ordine sono riuscite a fermarli successivamente. Le indagini hanno portato all’arresto e all’accertamento delle responsabilità.

Tre arresti a Perugia, dove tre cittadini stranieri sono ritenuti responsabili di una rapina aggravata avvenuta lo scorso settembre ai danni di un commerciante di preziosi. L’ordinanza è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Perugia dopo una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel mese di settembre, quando tre uomini, con il volto parzialmente coperto, hanno agito in concorso per mettere a segno una rapina ai danni di un commerciante di preziosi. Gli indagati, spacciandosi per carabinieri, hanno aperto repentinamente lo sportello dell’auto della vittima, trascinandolo fuori dal veicolo e colpendolo violentemente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Perugia.

© Virgilio.it - Perugia, si spacciano per carabinieri e assaltano un gioielliere: 3 arresti dopo la fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Assaltano un distributore carburanti, banditi in fuga con la cassa automatica. E i carabinieri vengono fermati con l'estintore

Ubriaco si scontra con una pattuglia, frontale dopo aver tentato la fuga: due carabinieri restano feritiUn uomo ubriaco alla guida ha investito frontalmente una pattuglia durante un tentativo di fuga, ferendo due carabinieri.

Temi più discussi: Clonano i dati delle ricariche per auto elettriche. Truffa da dieci milioni: tre nei guai; Usl Umbria 1 e Caritas Perugia: Città della Pieve insieme per la salute delle comunità più fragili; Caldo: da venerdì ‘bollino rosso’ a Perugia -; Eleonora Cruciani morta a Perugia facendo jogging a soli 23 anni, l'ipotesi dell'infarto.

Perugia, si spacciano per carabinieri e assaltano un gioielliere: 3 arresti dopo la fugaTre cittadini stranieri arrestati a Perugia per rapina aggravata a un commerciante di preziosi, individuati grazie a indagini tecnologiche. virgilio.it

Perugia, spacciano droga ai coetanei dopo la scuola: arrestati due giovanissimiPERUGIA - Sono stati notati a spacciare droga ai coetanei, arrestati due giovanissimi trovati con hashish e soldi a Fontivegge. I carabinieri della Stazione di Perugia, insieme ai militari dell’8° ... ilmessaggero.it