Assaltano un distributore carburanti banditi in fuga con la cassa automatica E i carabinieri vengono fermati con l' estintore

Da bari.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Intorno alle 3.30, un gruppo di banditi ha rapinato un distributore di carburanti lungo via Giordano Bruno, portando via la cassa automatica. I malviventi sono fuggiti con il bottino, mentre i carabinieri sono intervenuti sul posto. Durante il tentativo di bloccarli, i militari sono stati fermati da un estintore lanciato da uno dei banditi. Nessuno è rimasto ferito.

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Hanno colpito intorno alle 3.30, puntando alla cassa automatica di un distributore di carburanti lungo via Giordano Bruno. Il colpo è stato messo a segno nella notte a Minervino Murge, nella Bat, da un gruppo di banditi che, dopo essersi impossessato del denaro, è riuscito a fuggire nonostante l’intervento dei carabinieri. La banda si è allontanata a bordo di un’auto di grossa cilindrata, ma durante la fuga, lungo via Lavello, ha incrociato una pattuglia dell’Arma. Per sottrarsi all’inseguimento, i fuggitivi hanno scaricato il contenuto di un estintore contro l’auto di servizio dei militari, riuscendo a rallentarne la marcia e a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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