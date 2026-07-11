Un uomo ubriaco alla guida ha investito frontalmente una pattuglia durante un tentativo di fuga, ferendo due carabinieri. La vettura su cui viaggiava è stata distrutta nell’incidente. L’uomo è stato sottoposto a test alcolemico e arrestato. I militari sono stati medicati per ferite giudicate lievi. L’incidente è avvenuto in una zona urbana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i rilievi di legge.

Bologna, 11 luglio 2026 – Ubriaco al volante, ha colpito in pieno una gazzella dei carabinieri, provocando lesioni a entrambi i militari che erano in servizio e distruggendo, ironia della sorte, anche l’auto su cui viaggiava. Un forte impatto, nel tentativo di voler scappare a un posto di controllo, che ha impedito, però, che il conducente alterato potesse mettere in pericolo gli altri utenti della strada, tra veicoli, ciclisti e pedoni, che l’altra notte passavano tra via di Corticella e via dei Giardini. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’oggetti atti ad offendere. È finito così nei guai un ventisettenne marocchino, che alla fine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco si scontra con una pattuglia, frontale dopo aver tentato la fuga: due carabinieri restano feriti

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Drunk Driver Crashes Into Deputys Patrol Car Outside Sheriff HQ | True crime

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