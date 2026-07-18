Perisic idea low cost per l’Inter arriva il rinforzo per le fasce

L'Inter sta valutando un acquisto a basso costo per rinforzare la fascia destra. La società sta cercando un calciatore che possa integrarsi nella rosa e supportare il tecnico nella gestione delle fasce. L’obiettivo è trovare un profilo che possa apportare utilità senza richiedere grandi investimenti. La scelta mira a rafforzare il settore senza intervenire in modo troppo oneroso sul mercato. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

L’Inter è a caccia di rinforzi per la fascia destra con i nerazzurri che sono al lavoro per cercare dei calciatori che possano sistemare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Inter, possibile ritorno per Perisic (AnsaFoto) – Calciomercato.it Se Spence appare il nome più caldo al momento per mettere a disposizione del tecnico rumeno un giocatore ottimo anche in ottica futura, dall’altra c’è quello di Ivan Perisic che potrebbe tornare alla Pinetina indipendentemente da quello che sarà il destino del giocatore del Tottenham. Perisic, ora in forza al PSV, potrebbe tornare in nerazzurro per una somma di poco superiore al milione di euro con i nerazzurri che avrebbero così a disposizione un calciatore in grado di giocare sia a destra che a sinistra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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ma prendiamo questa ipotesi e sviluppiamola... diciamo che perisic potrebbe costare 3/4 milioni e lui 1,5 netti , 2, 8 lordi. Un biennale sono 4/5 milioni annui. Ne avevi stanziati 23/24 + 4/5 per khalaili, ne hai quindi 20 da aggiungere al diciamo centrale difensiv x.com

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