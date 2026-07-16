Un attaccante, ex giocatore dell’Inter e recentemente svincolato dal Galatasaray, potrebbe tornare in Serie A come opzione economica per alcune squadre. La sua carriera include anche un periodo alla Sampdoria tra il 2011 e il 2013. L’interesse si concentra su un profilo che, pur non essendo più giovane, mantiene esperienza e capacità offensive. La possibilità di un suo ritorno nel campionato italiano è attualmente allo studio di alcune società, che valutano un investimento a basso costo.

Non esattamente di primo pelo, ma per la Serie A comunque un profilo interessante, oltre che un potenziale cavallo di ritorno (Sampdoria dal 2011 al 2013, poi Inter sino al 2019). Parliamo di Mauro Icardi, che ha lasciato il Galatasaray dopo 77 gol in quattro stagioni con la maglia giallorossa. Le trattative per il rinnovo non sono infatti andate a buon fine. "Oggi non parliamo di separazione, ma di eredità. Il fatto che tu non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà il posto che occupi nei nostri cuori. Perché tu hai conquistato il trono nel cuore di ogni tifoso del Galatasaray - si legge nel messaggio pubblicato sui social del club turco -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Icardi, idea low cost per la Serie A dopo l'addio al Galatasaray dell'ex bomber dell'Inter

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