Durante la partita dei Mondiali 2026, l’Argentina ha battuto l’Egitto 3-2 e si è qualificata per i quarti di finale. L’Argentina ha recuperato uno svantaggio di due reti negli ultimi minuti. Il portiere dell’Argentina ha sbagliato un rigore, e poi ha segnato un gol decisivo. Messi ha segnato un gol importante, anche se aveva sbagliato un rigore in precedenza, e si è commosso in campo. La squadra argentina ha concluso la partita con il passaggio del turno.

ATLANTA (USA) – L’Argentina vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026 superando per 3-2 l’Egitto in rimonta. I campioni in carica si sono resi protagonisti di una vera e propria impresa visto che, fino ai minuti finali della partita, erano in svantaggio di due reti. Apre le marcature Yasser Ibrahim al 15'. La formazione di Scaloni ha subito la possibilità di pareggiare al 21' ma Messi sbaglia il secondo rigore del suo mondiale. L’Egitto raddoppia al 67' con Ziko e per i ‘Faraoni’ sembra fatta. L’Argentina però reagisce nel finale ribaltando il risultato. Al 79' Romero accorcia le distanze, poi arrivano un super gol di Messi all’83’ e un colpo di testa di Enzo Fernandez al 93' per qualificare la squadra di Scaloni ai quarti, dove sfiderà la vincente di Svizzera-Colombia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Argentina rimonta l’Egitto (3-2) e va ai quarti. Super gol di Messi che prima sbaglia un rigore. E finisce in lacrime

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RIMONTA PAZZESCA! Argentina-Egitto 3-2 | Messi guida il miracolo

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