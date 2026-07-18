Stasera alle 21, piazza Barcaroli a Morro d’Alba ospita l’inaugurazione del Pergolesi Spontini Festival. Sul palco saranno eseguite composizioni di Gershwin e Bernstein, celebri per aver segnato la musica americana. L’evento si svolge in una cornice suggestiva, attirando appassionati e curiosi. La serata apre la rassegna musicale dedicata a grandi classici e compositori internazionali, con un focus sulle opere di autori statunitensi.

Le note intramontabili che hanno fatto la storia della musica d’oltreoceano risuonano nel cuore della Vallesina. Sarà la suggestiva cornice di piazza Barcaroli, a Morro d’Alba, a ospitare stasera (ore 21) l’evento inaugurale del Pergolesi Spontini Festival. Ad aprire la 26esima edizione sarà lo spettacolo " Gershwin and Bernstein Songbook ", un concerto speciale che riunisce e celebra due pilastri indiscussi della musica americana del Novecento, fondendo con eleganza i linguaggi della classica e del jazz. Sul podio salirà il maestro Marco Attura alla guida del Time Machine Ensemble, l’apprezzata compagine in residenza al Festival nata nell’estate del 2019 con l’obiettivo di riscoprire i grandi autori del secolo scorso attraverso rielaborazioni e arrangiamenti originali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pergolesi Spontini Festival. Via con Gershwin e Bernstein

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