il pergolesi spontini festival apre con gershwin keaton e giulia mei

Notizia in breve

Il XXVI Pergolesi Spontini Festival si apre con una settimana intensa che porta la musica in quattro comuni della Vallesina. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini, si svolge dal 18 luglio al 21 settembre 2026 e ha come tema “Accordi disarmanti”. Tra gli eventi di apertura, sono previsti concerti dedicati a Gershwin, Keaton e Giulia Mei.