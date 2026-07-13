Il Pergolesi Spontini Festival apre con Gershwin Keaton e Giulia Mei
Il XXVI Pergolesi Spontini Festival si apre con una settimana intensa che porta la musica in quattro comuni della Vallesina. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini, si svolge dal 18 luglio al 21 settembre 2026 e ha come tema “Accordi disarmanti”. Tra gli eventi di apertura, sono previsti concerti dedicati a Gershwin, Keaton e Giulia Mei.
Il XXVI Pergolesi Spontini Festival, organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini nelle terre di Pergolesi e Spontini dal 18 luglio al 21 settembre 2026 sul tema “Accordi disarmanti”, apre con una settimana intensa che porta la musica in quattro comuni della Vallesina. Il 18 luglio ore 21 a Morro d’Alba, in Piazza Barcaroli, il concerto inaugurale “Gershwin and Bernstein Songbook” affida al Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura, con il soprano Isabella Gilli e il tenore Riccardo Liberatore, le pagine più celebri dei due giganti della musica americana del Novecento: da “Candide” a “West Side Story” fino alle grandi songs di Gershwin, “Summertime”, “The Man I Love”, “I Got Rhythm”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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